Владивостокцы переплывут через Амурский залив

Принять участие могут все желающие

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокцы смогут принять участие в ежегодном Марафонском заплыве на 12 километров через Амурский залив, который состоится 24 июня 2017 года во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

В настоящее время принять участие уже собираются 300 участников, в том числе из других стран. Опытные пловцы переплывут Амурский залив от мыса Песчаный до мыса Бурный, а для начинающих есть легкая версия морской дистанции на 1 километр. Допускаются юноши и девушки, имеющие спортивный разряд по плаванию не ниже первого. Предусмотрен командный зачет, состав команды – 5 человек. Все участники могут использовать специальное снаряжение, например, ласты, маску, дыхательную трубку и гидрокостюм. Прогнозируемая температура воды от 15 С до 18 С.

Медицинский допуск - обязательное условие участия в этом трудном испытании. Каждый участник должен заранее пройти предварительное обследование и получить медицинскую справку с личной печатью и подписью врача и штампом медицинского учреждения, с допуском к соревнованиям по плаванию на период проведения.

Абсолютный победитель Заплыва на 12 км награждается ценным призом 30000 рублей. Все участники, которые впервые полностью переплывают Амурский залив, награждаются уникальными значками «Покоритель Амурского залива».