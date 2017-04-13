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Общество

У растений обнаружили слух

Горох слышит звук текущей воды
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Ученые обнаружили признаки слуха у растений. Так, обычный горох оказался в состоянии воспринимать направление, в котором журчит вода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Система чувств у растений, очевидно, устроена сложнее, чем принято думать. В частности, растения обладают чувствами, приблизительно эквивалентными нашему слуху. Речь идет о способности улавливать колебания среды, производимые текущей где-то водой. Таковы результаты работы команды исследователей из Университета Западной Австралии, которыми участники процесса поделились на страницах журнала Oecologia.

«Мы использовали обычный садовый горох (Pisum sativum) в качестве подопытного растения для нашей работы», – говорит лидер команды, доктор Моника Гальяно (Monica Gagliano). Растения высаживались в контейнеры, каждый из которых имел внизу две трубки, дающие корневой системе возможность роста в двух направлениях.

«Подопытным» предоставлялась возможность «слушать» белый шум и журчание текущей воды под каждой трубой. Ученые наблюдали за их «поведением», или, правильнее будет сказать, – за развитием корневой системы. К их удивлению, выяснилось, что горох распознает звуки текущей воды и тянется в их сторону корнями.

Как подчеркивает доктор Гальяно, если вода и так присутствовала в грунте (земля была влажной), растения практически не реагировали на звук. «Мы видим сложное отношение растения к звуку при принятии поведенческих решений», – подчеркивает она.

«Это свидетельствует о том, что оплетение канализационных труб корнями может быть объяснено «слухом» растений. Вообще, их восприятие окружающего мира гораздо шире и сложнее, чем мы думали раньше», – резюмирует доктор Гальяно.

О том, что растения при формировании корневой системы выбирают направления с наиболее комфортной для них влажностью, было известно и ранее. Как этот выбор осуществляется во влажной почве более-менее понятно. Загадкой оставался механизм принятия решений при недостатке вводной информации, если вокруг слишком сухо. Новая работа австралийских биологов призвана если не решить эту проблему, то, по крайней мере, наметить путь к ее решению.

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