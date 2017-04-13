Владивосток встретил группу «Руки вверх»

Сергей Жуков прилетел в Приморье

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков накануне прилетел во Владивосток, где у него состоится концерт, сообщает РИА VladNews.

По уже состоявшей традиции Сергей Жуков первым делом отправился за местными деликатесами. Из магазина Сергей в свою социальную сеть загрузил видео, где всем продемонстрировал рыбную продукцию магазинов Владивостока

- Ладно, ладно, не завидуйте. Сам в шоке... Вот так встречает Владивосток, - написал Сергей Жуков.

Данную публикацию оценили и поклонники Жукова.

Отметим, что уже в ближайшие выходные в приморской столице состоится концерт группы «Руки вверх».