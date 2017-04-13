Таможня Владивостока начала выдачу ПТС на б/у автомобили без «ЭРЫ-ГЛОНАСС»

Документ выдается на машины, ввезенные после 15 февраля

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокская таможня возобновила выдачу паспортов транспортных средств (ПТС) на ввезенные после 15 февраля единичные автомобили, не оборудованные устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для выдачи ПТС лицо, ввозящие автомобиль, предоставляет на таможенный пост документы, необходимые таможенного оформления транспортных средств и выдачи ПТС, включая полученное свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), договор о приобретении УВЭОС в виде абонентского терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» и расчет суммы утилизационного сбора. При этом в СБКТС должна быть отметка о приобретенной конкретной модели абонентского терминала и его идентификационном номере в привязке к номеру VIN автомобиля, на которое данное устройство должно быть установлено.

Таможенные посты выдают ПТС (с внесением сведений об идентификационном номере УВЭОС в разделе «Особые отметки») на основании упомянутых документов, после их проверки.

Первый ПТС в соответствии с Временных порядком выдан 7 апреля Первомайским таможенным постом на автомобиль «NISSAN X-TRAIL» 2010 года выпуска, ввезенный в адрес юридического лица.

10 апреля, было оформлено и выдано 14 ПТС на единичные автотранспортные средства. Сейчас уже порядка 100 заявок на выдачу ПТС поступило на таможенные посты.

Напомним, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (№ ТР ТС 018/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (Технический регламент). В соответствии с которыми на автомобилях, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов (категорий M и N), должно быть установлено УВЭОС.

Выдача таможенными органами ПТС осуществляется в соответствии с Положением о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденным в соответствии с совместным приказом МВД России, Минпромэнерго России и Минэкономразвития России от 23 июня 2005 года № 496/192/134. Согласно данному положению представление документов, подтверждающих соответствие автомобиля Техническому регламенту, является обязательным как для юридических, так и для физических лиц.

С 16 февраля и по 10 апреля ввезено 4167 автомобилей, из которых по состоянию на 10.04.2017: оформлено в установленном порядке 3529 (2547 из которых выпущены и вывезены со складов временного хранения (СВХ)), а 1620 находятся непосредственно на СВХ (из которых в отношении 638 не поданы таможенные декларации, а 982 оформлены в установленном порядке, но не вывезены по каким-либо причинам, не зависящим от таможенных органов).

Все таможенные посты Владивостокской таможни обеспечены бланочной продукцией в необходимом количестве, что позволит избежать задержек в процессе оформления и выдачи ПТС.

Для справки:

С порядком оформления СБКТС на такие автомобили можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Росакредитации (http://fsa.gov.ru/news/important/show_id/1780/).

С порядком оснащения автомобилей такими устройствами можно ознакомиться на официальном интернет-сайте АО «ГЛОНАСС» (http://aoglonass.ru/uslugi/).