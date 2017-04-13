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Сотрудник полиции в Приморье подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Расследование продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции по Пограничному району, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с ноября 2016 года по март 2017 года подозреваемый, желая приукрасить свое должностное положение и в последующем получить взаимную услугу от специалиста собственной безопасности в одном из сетевых магазинов бытовой техники, дал указание подчиненным сотрудникам воспользоваться банком данных региональных органов внутренних дел и собрать сведения на 26 граждан на предмет наличия в их отношении информации компрометирующего характера, в том числе и наличие судимости.

Информация необходима была для рассмотрения целесообразности трудоустройства граждан в сетевой магазин бытовой техники, а также возможной мотивации отказа. В результате преступных действий подозреваемого, связанных с получением и распространением служебной информации органов внутренних дел, нарушены права и законные интересы 26 граждан.

В настоящее время фигурант дела заключен под стражу.

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