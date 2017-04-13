Гороскоп на 13 апреля 08:47, 13 апреля Гороскоп на 13 апреля
Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 апреля 08:24, 13 апреля Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 апреля (Адреса)
Во Владивостоке без осадков, +11°C 08:18, 13 апреля Во Владивостоке без осадков, +11°C
Новостная лента
Апрель, 13 четверг
09:08
РИА VladNews ждет ваших новостей!
09:08
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
09:08
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
09:05
Сотрудник полиции в Приморье подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
08:47
Гороскоп на 13 апреля
08:24
Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 апреля Адреса
08:18
Во Владивостоке без осадков, +11°C
07:50
Стал известен Топ-5 самых опасных вулканов
07:10
Ушел из жизни создатель музея автомотостарины во Владивостоке
06:39
Китаянка сожгла девять авто из-за погибшей собаки
05:39
В Забайкалье погиб 20-летний солдат-срочник, подорвавшись на мине‍
04:28
Минздрав: Безработных граждан полисов не лишат
02:06
Ученые научились лечить рак с помощью сперматозоидов
00:24
Парень взял у друга-москвича BMW и устроил погоню со стрельбой‍
Апрель, 12 среда
23:31
Психологический клуб "Равный равному" из Владивостока едет делиться опытом успешной работы в Арсеньев
22:24
Во Владивостоке 14 апреля назовут лучших гимнастов среди школьников
21:19
Ливни накроют Приморье на следующей неделе
20:31
В Приморье пропавшая девочка 13-ти лет найдена
20:07
Молодежный ресурсный центр Владивостока проводит для подростков эстафету
19:03
Больнинство россиян не хотят контактировать с властью
18:27
Жителям Приморья рассказали, как пережить Пасху
18:06
Во Владивостоке состоится чемпионат города по ездовому спорту
17:51
Издатель «Медузы» Илья Красильщик приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
17:39
Приморский силач отбуксировал 12-местный самолет
17:31
Специалисты расскажут об обучении сирот в Приморье
17:20
Во Владивостоке пройдут соревнования по городскому экстриму на кубок МЧС
17:09
В Приморье с жд путей сняли 13-летних велосипедистов
16:59
Владивосток готовится к летнему сезону
16:41
Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +13°С
16:39
Во Владивостоке ограничат движение большегрузов на выходные
16:27
Соединение Луны и Юпитера снял приморский астроном Эксклюзив
16:19
Попкорн сэкономил российской компании почти 800 тысяч рублей
16:09
Праздник светлой Пасхи отметят во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4114 (53) от 13 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пешеходам указали на халатность
Фонтаны Владивостока готовят к лету
Инициатива прокуратуры края прибавит обязанностей чиновникам
Предпасхальную неделю омрачили некачественным яйцом
Не отчитался в срок за древесину – плати штраф
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Борисенко ул.104,

Дачная 1-я ул.4,

Калинина ул.178,

Ключ 3-й ул.42, 9А, 4,

Луговая ул.21, 22/26,

Маковского ул.114, 116, 122, 124, 130, 132, 136,

Мусоргского ул.27, 33А, 29К, 21,

Новоивановская ул.3,

Прапорщика Комарова ул.23, 27, 29, 31,

Русская ул.11, 17, 17Г, 9, 9Б,

Садгородская ул.10, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 24А,

Светланская ул.108Б, 108Е,

Строительная 2-я ул.15, 17, 19,

Уткинская ул.18, 30, 32.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке без осадков, +11°C
08:18, 13 апреля 2017 Во Владивостоке без осадков, +11°C

В крае до +18°C

Стал известен Топ-5 самых опасных вулканов
07:50, 13 апреля 2017 Стал известен Топ-5 самых опасных вулканов

Для человечества

Ушел из жизни создатель музея автомотостарины во Владивостоке
07:10, 13 апреля 2017 Ушел из жизни создатель музея автомотостарины во Владивостоке

Николай Шульжицкий - Почетный житель города

Психологический клуб
23:31, 12 апреля 2017 Психологический клуб "Равный равному" из Владивостока едет делиться опытом успешной работы в Арсеньев

Особенно актуально усиление профилактики ПАФ в преддверии ЕГЭ и ОГЭ

Ливни накроют Приморье на следующей неделе
21:19, 12 апреля 2017 Ливни накроют Приморье на следующей неделе

Предстоящие выходные будут по-летнему теплыми

Молодежный ресурсный центр Владивостока проводит для подростков эстафету
20:07, 12 апреля 2017 Молодежный ресурсный центр Владивостока проводит для подростков эстафету

«Служу России!»

Издатель «Медузы» Илья Красильщик приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
17:51, 12 апреля 2017 Издатель «Медузы» Илья Красильщик приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017

Известный журналист проведет встречу с коллегами и расскажет, как делать медиа в эпоху плохих новостей