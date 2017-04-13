Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Борисенко ул.104,
Дачная 1-я ул.4,
Калинина ул.178,
Ключ 3-й ул.42, 9А, 4,
Луговая ул.21, 22/26,
Маковского ул.114, 116, 122, 124, 130, 132, 136,
Мусоргского ул.27, 33А, 29К, 21,
Новоивановская ул.3,
Прапорщика Комарова ул.23, 27, 29, 31,
Русская ул.11, 17, 17Г, 9, 9Б,
Садгородская ул.10, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 24А,
Светланская ул.108Б, 108Е,
Строительная 2-я ул.15, 17, 19,
Уткинская ул.18, 30, 32.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.