Во Владивостоке без осадков, +11°C

В крае до +18°C

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 апреля, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+18°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +9...+11°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +11...+13°C.



В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -1...+1°C, днем +10...+12°C.