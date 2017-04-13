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Общество

Ушел из жизни создатель музея автомотостарины во Владивостоке

Николай Шульжицкий - Почетный житель города
Фото: vlc/ru Фото: vlc/ru
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

На 82-м году жизни умер известный человек во Владивостоке, Николай Алексеевич Шульжицкий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт городской думы.

Николай Алексеевич Шульжицкий родился 11 декабря 1935 года в г. Туапсе Краснодарского края.

В 1958 г. окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. Г.И. Невельского. В 1958-69 гг. работал на 178-м заводе г. Владивостока, прошел путь от слесаря до начальника цеха. С 1969 г. - главный инженер Владивостокского пассажирского автотранспортного предприятия № 2. В 1971 г. назначен директором грузового автотранспортного предприятия, в 1973 г. - директором автобусного предприятия «ВПАП-1». С 1984 г. руководил техническим отделом Дальневосточного управления ПО «Конус». Николай Алексеевич неоднократно поощрялся руководством за производственные успехи, активную общественную и рационализаторскую работу. В 1989 г. назначен главным инженером Приморскоптметаллоснаба. 

В начале 90-х Шульжицкий начал работу по восстановлению ретромашин, расширяя круг энтузиастов. На базе созданной коллекции старинных автомобилей и мотоциклов было организовано ООО «Клуб автомотостарины», директором которого он стал с 2000 г. В 2001 г. при личном участии и при поддержке ООО «Клуб АМС», Приморского государственного музея им. В.К. Арсеньева и компании «Гамма Лимитед» в городе был создан уникальный Музей автомотостарины. В нем собрана коллекция российской и зарубежной техники 20-70-х годов ХХ века, в которую вошли свыше 50 старинных автомобилей и мотоциклов различных марок.

Звание «Почетный гражданин города Владивостока» Николаю Алексеевичу Шульжицкому присвоено 29 июня 2006 года.

Депутаты Думы города Владивостока выражают глубокое соболезнование родным и близким Николая Алексеевича Шульжицкого.

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