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Общество

Стал известен Топ-5 самых опасных вулканов

Для человечества
Фото: WallpapersCraft.ru Фото: WallpapersCraft.ru
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Ученый-географ по имени Мэттью Блэкетт, сотрудник Университета Ковентри в Великобритании, сформировал топ-5 самых опасных для людей вулканов планеты. Извержения этих спящих монстров, как показывает компьютерное моделирование, могут погубить многие тысячи жизней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

"Мы живем на планете, которая покрыта колоссальным количеством опаснейших вулканов, однако некоторые из них являются особенно угрожающими. Это, в частности, итальянский Везувий, Ньирагонго в Демократической Республике Конго, Попокатепетль в Мексике, индонезийский Кракатау, а также Пэктусан в Северной Корее", - говорит Блэкетт.

Вулканы, как отмечает ученый, являются причиной смертей огромного числа людей. С 1600 года, например, вулканы убили почти 300 тысяч человек.

"Взять хотя бы вулкан Тамбора - его масштабное извержение в 1815 году привело к не менее масштабному голоду, который стал причиной гибели почти сотни тысяч человек. А извержение Кракатау в 1883 вызвало чудовищное цунами, которое убило около трех с половиной десятков тысяч людей", - добавляет географ.

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