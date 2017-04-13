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Происшествия

В Забайкалье погиб 20-летний солдат-срочник, подорвавшись на мине‍

Молодой человек скончался в в хирургическом отделении
Фото: newsler.ru Фото: newsler.ru
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

11 апреля в поселке Большая Тура Крымского района Забайкальского края в результате подрыва на мине погиб 20-летний солдат срочной службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой Информинг.Информинг.

Молодой человек скончался в в хирургическом отделении Центральной районной больницы, куда он был доставлен в состоянии крайней степени тяжести с травматической ампутацией левой кисти и осколочным ранением брюшной полости.

Там ему была сделана операция.

«Из 321-го военного госпиталя Читы к нам сразу же выехали санитарный и реанимационный автомобили с двумя бригадами хирургов и реаниматологов. К экстренному оказанию помощи подключились хирурги нашей больницы. Операция длилась около шести часов. К сожалению, из-за характера несовместимых с жизнью ранений спасти молодого человека не удалось, в 22:15 (16:15 мск) он скончался», - сообщил главный врач ЦРБ Карымского района Татьяна Дульская.

Отметим, что информацию о погибшем, а также обстоятельства происшествия не уточняются.

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