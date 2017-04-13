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Происшествия

Китаянка сожгла девять авто из-за погибшей собаки

Ее домашнего любимца сбила насмерть машина
Фото: Фото:
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Жительница китайского города Чанчунь (провинция Цзилинь) сожгла как минимум девять автомобилей после того, как машина насмерть сбила ее собаку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Серия поджогов произошла в городе в ночь с 30 на 31 марта. Правоохранителям удалось задержать женщину, у которой нашли две зажигалки.

Представитель местной полиции Ван Ян сообщил, что подозреваемая пояснила свой поступок тем, что «ее собака была сбита насмерть белой машиной в районе, где они живут». На фото с места происшествия можно заметить, что все сгоревшие автомобили были белого цвета. 

Соседи поджигательницы жалуются на плохую организацию управления в их жилом комплексе. Следует уточнить, что здесь не хватает уличного освещения и систем видеонаблюдения, что и позволило злоумышленнице так легко осуществить свой замысел.

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