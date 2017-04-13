Ученые научились лечить рак с помощью сперматозоидов

Однако не все виды рака поддаются лечению

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Немецкие ученые придумали новый, эффективный способ доставлять противораковые лекарства к опухолям, не повреждая при этом здоровые клетки организма. Для этого они взяли за основу естественный биологический процесс – продвижение сперматозоидов к матке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует напомнить, что доставка эффективных доз лекарства к органу с опухоли без травмирования здоровых тканей является основной проблемой в лечении рака. Однако научные сотрудники Института интегративных нанонаук и Технологического университета в Германии нашли способ решить эту проблему.

Они придумали доставлять препараты для лечения заболеваний женской репродуктивной системы с помощью сперматозоидов, используя их способность к целеустремленному передвижению. Для этого исследователи поместили сперматозоиды быка в металлические оболочки и, воздействуя на них магнитным полем, стали задавать им нужное направление.

Ученые уточняют, что сперматозоиды изначально были приспособлены для активного передвижения в репродуктивном тракте, а их мембраны защищают лекарство от взаимодействия с другими клетками. Кроме того, каждый сперматозоид способен переносить довольно большой объем препарата.

Успешные испытания нового способа дали надежду на то, что вскоре его можно будет применять и на практике. К сожалению, пока это будет касаться лишь лечения рака женской репродуктивной системы.