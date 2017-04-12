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В Приморье пропавшая девочка 13-ти лет найдена

Мама школьницы обратилась в полицию
Фото: предоставлено из личного архива Фото: предоставлено из личного архива
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ЧП: в среду среди бела дня пропала школьница, сообщает РИА VladNews. Тревогу подняла мать Александры Бабышевой, которая обратилась с заявлением в местную полицию. Также к поискам были подключены СМИ.

Как стало известно со слов очевидцев, последний раз 13-летнюю девочку видели садящейся в черный джип на остановке у поворота в село Соколовка Чугуевского района. Машина поехала по направлению в село Булыга-Фадеева. Примерное время инцидента - с 13-ти до 14-ти часов 12 апреля. 

СМИ сообщили приметы пропавшей школьницы: волосы темные по плечи, одета в черное короткое пальто и школьную форму.

Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия и нашли беглянку была найдена живой. Полиция и родители разбираются в причинах инцидента.

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