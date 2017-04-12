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Общество

Издатель «Медузы» Илья Красильщик приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017

Известный журналист проведет встречу с коллегами и расскажет, как делать медиа в эпоху плохих новостей
Фото: организаторы МедиаСаммит Фото: организаторы МедиаСаммит
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Издатель интернет-СМИ Meduza Илья Красильщик подтвердил свое участие в Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Известный журналист встретится с коллегами, ответит на вопросы и расскажет, как делать медиа в эпоху плохих новостей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МедиаСаммит.

Творческая встреча с Ильей Красильщиком "Кризис эмпатии: как делать медиа в эпоху плохих новостей" запланирована на второй день МедиаСаммита, 9 июня. Ознакомиться с расписанием программы можно на официальном сайте мероприятия.

— Мы еще ни разу не рассказывали про "Медузу" дальше, чем в Новосибирске. В Москве рассказывать уже надоедает — все все слышали. А вот во Владивостоке все как с чистого листа — лишь бы вопросы были. Я всегда оцениваю успешность мероприятия и выступления по количеству хороших вопросов. Очень на них надеюсь. Кроме того, я никогда не был на Дальнем Востоке, и это, я считаю, преступная халатность, — сказал Илья Красильщик.

Справка: КРАСИЛЬЩИК Илья Иосифович – российский журналист, редактор и издатель. В 2004 году начал работать в компании "Яндекс" руководителем группы асессоров. В октябре 2006 года стал редактором сайта afisha.ru и позднее журнала "Афиша". С 2008 по 2013 Красильщик занимал должность главного редактора "Афиши". Покинув пост, он стал директором по продуктам "Афиши". В настоящее время — издатель латвийского русскоязычного интернет-СМИ Meduza.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

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