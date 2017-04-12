Особенно актуально усиление профилактики ПАФ в преддверии ЕГЭ и ОГЭ

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Психологический клуб "Равный равному" на базе КСД ВГУЭС был сформирован 28 сентября прошлого года по инициативе педагога-психолога Елены Волошиной. В состав клуба вошли студенты 1, 2 и 3 курса студентов по специальности "Педагог по физической культуре", сейчас клуб насчитывает 15 человек, сообщает РИА VladNews.

"Изначально клуб задумывался как альтернатива обычной профилактики ПАФ среди молодежи, - рассказывает организатор и руководитель психологического клуба "Равны равному" Елена Волошина, которая имеет немалый опыт в профилактике ПАФ, - дети, подростки по-разному воспринимают одну и ту же информацию от взрослых людей, от которых они заведомо держат дистанцию, и от молодежи, таких же, как они, равным им, к которым они испытывают больше доверия".

И такой подход действительно дал свои плоды. За время своего существования "Равный равному" посетил 8 школ и три детских дома Владивостока, ближайший выезд планируется в детский дом №2 в четверг, 13 апреля. Уже накоплен методический материал, проработаны игры, мастер-классы и другие способы взаимодействия с детьми, облегчающие донесение материала.

"Нас очень хорошо принимают, - делится Елена Волошина, - о том, что принимать наркотики, алкоголь, курить, это на самом деле вовсе не круто, рассказывают детям молодые красивые ребята, сами все спортсмены, призеры и победители в разных видах спорта. Ну и как не поверить, когда здоровый образ жизни пропогандирует трехкратный чемпион России по джиу-джитсу?"

В ближайшее время в планах психологического клуба поездка в Арсеньев, куда с дружеским визитом ребят пригласила школа № 6.