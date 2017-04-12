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Россия

Больнинство россиян не хотят контактировать с властью

80% опрошенных не хотят активно участвовать в политике
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Почти две трети россиян (61%), определяя свои отношения с властью, говорят, что живут, полагаясь только на себя и избегая вступать в контакт с властями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом рассказали  в "Левада-Центре". Жизнь каждого четвертого (24%), по его словам, "во всем зависит от власти". Каждый десятый (9%), в свою очередь, заявил, что, "вступая в контакт с властью, добивается от нее того, что нужно".

По данным социологов, интерес россиян к участию в политике снизился за последние два года: в настоящее время лишь 16% респондентов готовы к более активному участию в политической жизни, в 2015 году - 23%.

Большинство россиян (80%) не готовы активнее участвовать в политике (71% в 2015 году), показал опрос, проведенный 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Респонденты, которые не хотят более активно участвовать в политике, считают, что "политика - не для рядовых граждан, политикой занимаются власти" (30%), а также ссылаются на то, что ничего не понимают в политике (26%) или слишком заняты повседневными делами (25%).

Остальные полагают, что "все равно ничего изменить нельзя" (23%), и называют политику "грязным делом" (15%).

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