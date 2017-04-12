Во Владивостоке 14 апреля назовут лучших гимнастов среди школьников

В турнире примут участие гимнасты и гимнастки в возрасте от 9 до 17 лет

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 апреля, в 15 часов на базе муниципальной Детско-юношеской спортивной школы «Гармония» (улица Пограничная, 12б) пройдет кубок Владивостока по спортивной гимнастике. Организаторами соревнований выступают администрация города совместно с федерацией спортивной гимнастики Приморского края, сообщает РИА Vadnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В турнире примут участие гимнасты и гимнастки Владивостока в возрасте от 9 до 17 лет, он пройдет в личном зачёте со второго разряда и выше. Мероприятие организовано с целью развития и популяризации спортивной гимнастики, повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, выявление сильнейших гимнастов в каждом разряде.

Для справки

Современная программа гимнастического многоборья для женщин включает в себя упражнения на брусьях разной высоты, бревне, вольные упражнения и опорные прыжки; для мужчин - упражнения на коне, кольцах, параллельных брусьях, перекладине, опорные прыжки и вольные упражнения.