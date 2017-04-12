Парень взял у друга-москвича BMW и устроил погоню со стрельбой‍

Инспекторы несколько раз требовали парня остановиться, однако он их игнорировал

Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

В отношении молодого человека из Житковичей составлено пять протоколов и возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Дело в том, что молодой человек взял автомобиль взял у друга — жителя России, и устроил гонки по городу. В результате, сотрудники ГАИ с погоней и стрельбой останавливали «гонщика» на «БМВ», теперь автомобильтпомещен на штрафстоянку. Об этом сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 8 апреля в Житковичском районе инспекторы решили проверить документы и физическое состояние водителя BMW с российскими номерами. На сигнал сотрудников ГАИ жезлом водитель не отреагировал. Более того, заметив служебный автомобиль, он резко увеличил скорость и начал скрываться в сторону КСУП «Коленское». Инспекторы несколько раз требовали парня остановиться, однако он их игнорировал.

Сообщается, что в ночное время 8 апреля в населенном пункте Кольно (Житковичский район) внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль «БМВ» с российскими номерами. Как сообщает Госавтоинспекция УВД Гомельского облисполкома, на требование правоохранителей остановиться водитель авто не отреагировал, а только увеличил скорость и попытался скрыться. Образовалась погоня.

Водитель направился в сторону местного ДК, где проходила дискотека. Инспекторы знали, что там дежурят несколько нарядов милиции. Они попросили их о помощи.

Милиционеры служебными автомобилями перекрыли дорогу и сделали несколько выстрелов в воздух. Однако и это не остановило лихача. Он попытался сбить милиционера, но к счастью последнему удалось увернуться. Машину получилось остановить только после того, как было прострелено колесо. Для задержания «гонщика» пришлось разбить стекло водительской двери.

Как оказалось, нарушитель - 20-летний житель Житковичей, который ранее был лишен водительского удостоверения за превышение скорости. За последние два года он 43 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Машину он взял у друга из России. «БМВ» помещен на штрафстоянку