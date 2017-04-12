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Общество

Молодежный ресурсный центр Владивостока проводит для подростков эстафету

«Служу России!»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

МКУ «Молодежный ресурсный центр» проводит для школьников Владивостока военно-спортивные соревнования «Служу России!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вчера, 11 апреля, эстафета была организована для учеников шестых классов школы № 7.

Серия спортивных мероприятий приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Специалист МРЦ Артем Пономаренко предложил ребятам в течение урока побыть новобранцами. Школьники смогли испытать себя в беге, отжимании от пола, надевании противогаза, транспортировке «раненного» бойца и перетягивании каната.

«Когда выросту, обязательно пойду в армию, но пока еще не решил, в какие войска, – рассказал шестиклассник Степан Травников. – Вообще я люблю спорт! Раньше занимался хоккеем, сейчас – футболом. Здорово, что у нас прошел такой урок».

Все участники эстафеты награждены грамотами от Молодежного ресурсного центра.

Специалисты МРЦ помогут организовать спортивное мероприятие «Служу России!» в школах и колледжах Владивостока на бесплатной основе, но по предварительной записи. Оставить заявку можно по телефону 222-22-94.

Ознакомиться с работой Молодежного ресурсного центра можно на сайте mrc-vlad.ru, либо в социальной сети «Вконтакте».

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