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Общество

Ливни накроют Приморье на следующей неделе

Предстоящие выходные будут по-летнему теплыми
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Апрель в этом году не радует приморцев теплой и сухой погодой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Вот и предстоящие выходные дни не станут исключением.

В ночь на субботу над краем пройдет неглубокий циклон с фронтальными разделами, что вызовет в отдельных районах небольшие дожди. Днем давление будет расти, осадки прекратятся и прояснит. Будет по-летнему тепло, +18…+24 °С, на побережье +12…+17 °С.

К концу дня к Приморью подойдет очередной циклон из Хабаровска. В ночь на воскресенье фронты будут перемещаться над краем, местами пройдет небольшой дождь. Температурный фон ночью значительно меняться не будет, минимальная температура воздуха от 0 °С до +9 °С. Днем на большей территории прояснится, лишь на севере края местами сохранится небольшой дождь. За холодным фронтом на край распространится более холодная воздушная масса. Максимальная температура воздуха на 3–6 ниже, чем в субботу.

Во Владивостоке небольшой дождь вероятен в начале ночи на субботу, в дальнейшем без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7 °С. Днём в субботу, 15 апреля, тепло, +15…+17 °С, в воскресенье, 16 апреля, прохладнее, +13…+15 °С.

В начале следующей недели прогнозируется выход глубокого циклона с акватории Жёлтого моря на Японское море. В дальнейшем вихрь будет перемещаться в северо-восточном направлении вблизи побережья Приморья. Ожидается ухудшение погоды, начнутся дожди, наиболее интенсивные на юге края. 

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