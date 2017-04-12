Ливни накроют Приморье на следующей неделе

Предстоящие выходные будут по-летнему теплыми

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Апрель в этом году не радует приморцев теплой и сухой погодой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Вот и предстоящие выходные дни не станут исключением.

В ночь на субботу над краем пройдет неглубокий циклон с фронтальными разделами, что вызовет в отдельных районах небольшие дожди. Днем давление будет расти, осадки прекратятся и прояснит. Будет по-летнему тепло, +18…+24 °С, на побережье +12…+17 °С.

К концу дня к Приморью подойдет очередной циклон из Хабаровска. В ночь на воскресенье фронты будут перемещаться над краем, местами пройдет небольшой дождь. Температурный фон ночью значительно меняться не будет, минимальная температура воздуха от 0 °С до +9 °С. Днем на большей территории прояснится, лишь на севере края местами сохранится небольшой дождь. За холодным фронтом на край распространится более холодная воздушная масса. Максимальная температура воздуха на 3–6 ниже, чем в субботу.

Во Владивостоке небольшой дождь вероятен в начале ночи на субботу, в дальнейшем без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7 °С. Днём в субботу, 15 апреля, тепло, +15…+17 °С, в воскресенье, 16 апреля, прохладнее, +13…+15 °С.

В начале следующей недели прогнозируется выход глубокого циклона с акватории Жёлтого моря на Японское море. В дальнейшем вихрь будет перемещаться в северо-восточном направлении вблизи побережья Приморья. Ожидается ухудшение погоды, начнутся дожди, наиболее интенсивные на юге края.