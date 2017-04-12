Специалисты расскажут об обучении сирот в Приморье

На 13 апреля запланировано 2 "горячих линии" Роспотребнадзора

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморского края информирует население региона о проведении двух тематических «горячих» линий 13 апреля 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалисты ответят на вопросы граждан с 14:00 до 17:00 по следующим темам: