Специалисты расскажут об обучении сирот в Приморье

Роспотребнадзор Приморского края информирует население региона о проведении двух тематических «горячих» линий 13 апреля 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалисты ответят на вопросы граждан с 14:00 до 17:00 по следующим темам:
- «Порядок прохождения медицинского осмотра работников водного транспорта». На вопросы ответят специалисты отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены по телефону 8(423) 244-43-60.
- «О соблюдении требований законодательства РФ в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в специальных коррекционных учреждениях». На вопросы ответят специалисты отдела надзора по гигиене детей и подростков по телефонам: 8(423) 244-86-43, 8(423) 244-86-19.