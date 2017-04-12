Во Владивостоке состоится чемпионат города по ездовому спорту

Соревнования пройдут на территории острова Русский

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 апреля, в 11 часов во Владивостоке пройдет чемпионат города по ездовому спорту «Ветер весны – 2017», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организаторы мероприятия муниципальный Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта города, компания «Виктория» и федерация ездового спорта Приморского края.

Соревнования пройдут на территории лесного массива, расположенного во Владивостоке на острове Русском (10 км Университетского проспекта). Мероприятие пройдет в дисциплинах - каникросс с одной собакой (собака тянет за собой бегущего спортсмена), байк-джоринг с одной собакой (собачья упряжка запрягается в велосипед) и дог-скутеринг с одной собакой (собака тянет за собой спортсмена передвигающегося на специальном самокате).

Узнать более подробную информацию можно по телефону: 8(908) 455-54-05.

Для справки. Ездовой спорт — вид спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на снежной или грунтовой трассе, используя специальный спортивный инвентарь (лыжи, пулку, нарту, велосипед, упряжь) и тягловую силу собаки или собак.