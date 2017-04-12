Жителям Приморья рассказали, как пережить Пасху

О крашеных яйцах и творожных пасхах

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья рассказал, как пережить Пасху, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обязательный атрибут праздника - крашеные яйца. При покупке яиц необходимо обратить внимание на их внешний вид: поверхность скорлупы должна быть неповрежденной, не треснувшей и не битой, без загрязнений (без пятен крови и помета), без запаха, поверхностной влажности. Упаковка для яиц должна быть сухой, чистой и неповрежденной с информацией, содержащей следующие сведения: страна происхождения, код производителя, вид яиц, количество яиц в упаковке, категория, дата сортировки, срок реализации и условия хранения.

Важно помнить: использование яиц водоплавающей птицы категорически запрещено.

Существует множество вариантов окраски яиц, от традиционной и наиболее доступной луковой шелухи, до ручной многослойной росписи. Сейчас продается много разных красителей, наклеек и приспособлений для окраски яиц. На что здесь необходимо обратить внимание. Для розничной продажи допускаются следующие красители, в том числе для пасхальных яиц: азорубин (Е122), антоцианы (Е163), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), желтый хинолиновый (Е104), зеленый S(Е142), индигокармин (Е132), кармин (Е120), каротин и его производные (Е160), понсо 4R(Е124), синий блестящий FCF(Е133), синий патентованный V(Е131), тартразин (Е102). На этикетках пищевых красителей, предназначенных для розничной продажи, должны быть указаны рекомендации по их применению и маркировка «Пищевая добавка».

Зачастую для окрашивания скорлупы пасхальных яиц используются цветная линяющая ткань или нитки. Плотно обмотанные такой тканью или нитками куриные яйца по технологии окрашивания варятся в течении 10-20 минут, получается красивый мраморный рисунок. Но такие яйца есть нельзя, так как для окрашивания тканей и ниток используются непищевые красители, которые при варке проникают через поры скорлупы в яйцо.

Творожная пасха - еще один непременный атрибут пасхальной трапезы. Важно помнить, что без тепловой обработки это блюдо долго не хранится. Поскольку творог - продукт скоропортящийся, хранить готовую пасху необходимо в холодильнике при температуре +4°С +2°С не более 72 часов.

В случае домашнего изготовления творожной пасхи необходимо отнестись со всей ответственностью к выбору главного компонента пасхи (творога). Обязательно обратите внимание на изготовителя данного продукта, дату и срок годности, условия хранения и их соблюдение в месте реализации. О недобросовестных производителях можно получить информацию через Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям», где размещены сведения о выявленной некачественной продукции с указанием наименования, даты выработки, производителя, региона, в котором выявлена продукция, группе показателей, по которым не соответствует продукция (санитарно-химические, микробиологические показатели, показатели фальсификации).

Творог непромышленного изготовления, приобретенный на продовольственных розничных рынках, лучше использовать после термической обработки. При этом необходимо знать, что пищевые продукты непромышленного изготовления, реализуемые на продовольственных рынках, подлежат продаже после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы с выдачей в установленном порядке ветеринарной справки установленного образца, которая должна быть представлена покупателю по его требованию.

Чтобы празднование Пасхи прошло без проблем, не забывайте и личной гигиене и принципах рационального питания.