Во Владивостоке пройдут соревнования по городскому экстриму на кубок МЧС

Соревнования состоятся в двух группах - «юниоры» и «мастера»

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 апреля, на территории кампуса ДВФУ и Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России состоятся соревнования по городскому экстриму среди студентов и курсантов учебных заведений на кубок главного управления МЧС России по Приморскому краю. Начало в 9.30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Соревнования состоятся в двух группах - «юниоры» и «мастера». Турнир пройдет в виде преодоления этапов за контрольное время. Для прохождения маршрута участникам будет выдана схематичная карта, на которой нанесены этапы соревнований. Команда получает баллы по результатам прохождения каждого этапа, которые суммируются после финиша.

Участники соревнований покажут свои навыки в транспортировке груза под водой, транспортировке пострадавшего вплавь, прохождении подводного лабиринта, оказании сердечно-лёгочной реанимации, вождении велосипеда в трудных условиях, движении в замкнутом пространстве, преодолении полос препятствий, подъёме пострадавшего на скальном участке и других испытаниях.

Команды, занявшие первые места, наградят переходящими кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Команды, занявшие призовые места, будут награждены медалями и грамотами.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Детско-юношеского центра Приморского края или по телефону 8-914-691-68-50 (Екатерина Бузина).