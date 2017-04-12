Во Владивостоке ограничат движение большегрузов на выходные

С 15 апреля по 16 апреля

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

ГАИ города Владивостока информирует об ограничении движения большегрузов во Владивостоке и других крупных городах, сообщает РИА Vladnews.

Так, в период с 15 часов дня 15 апреля до пяти часов утра 16 апреля будет введено ограничение для движения большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. В пресс-службе ГАИ по Владивостоку корреспонденту РИА VladNews сообщили, что ограничение движения будет связано с проведением пасхальных праздничных мероприятий. Для сохранения общего контроля за безопасностью дорожного движения в местах массового скопления граждан (храмы, часовни, церкви, поклонные места и др.) будут привлечены дополнительные наряды ДПС.