В Приморье с жд путей сняли 13-летних велосипедистов

Дети пришли устроить фотосессию в опасном месте

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

С железнодорожных путей станции «Рыбники» Находкинского района Приморского края полицейские сняли двух 13-летних любителей приключений на велосипедах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Ребята в темное время суток пришли на станцию фотографироваться, и стали выбирать место; пока они переходили пути в неположенных местах, их поймали стражи порядка.

С несовершеннолетними и их родителями были проведены профилактические беседы о правилах безопасности, им разъяснена ответственность за совершение противоправных действий.

На родителей подростков были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних Находкинского ГО.