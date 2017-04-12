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Владивосток готовится к летнему сезону

Приморцы пренебрегают правилами безопасного отдыха
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

С завтрашнего дня по всему Приморскому краю пройдут осмотры плавсредств. В этом году специалисты ожидают массового освидетельствование недавно приобретенных судов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, сообщает РИА VladNews.

"В этом году сезон открытия навигации маломерных судов в Приморском крае начнется не с 1 мая, а чуть раньше, ввиду благоприятных погодных условий. Хотелось бы обратить внимание на безопасность, а именно, в первую очередь, чтобы суда были готовы, а навигации вовремя прошли освидетельствование. В этом году ожидаем еще больше граждан, которых желают зарегистрировать приобретенные ими маломерные суда. Что касается баз стоянок, то сейчас мы занимаемся их освидетельствованием. Также активно готовимся к пляжному сезону. Сейчас начинаются заседания комиссий по определению мест массового отдыха. Дальше также будем работать по их освидетельствованию и допуска для отдыха нашего населения", - сообщил Леонид Маковецкий

Главный государственный инспектор по маломерным судам также обратил внимание на то, что жителям Приморья стоит, прежде всего, самим заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности рядом находящихся отдыхающих. И выбирать место для проведения каникул только там, где рекомендовано.

«Зачастую сваливают в воду бетонные плиты, «железяки». Это также приводит к трагедиям. Поэтому впереди у нас работа по допуску мест массового отдыха как у воды, так и водной глади: проверка, очистка и приемка. Также хотелось бы сказать, что придет этот сезон. Не надо рисковать. Мест массового отдыха у нас предостаточно. Стоит отдыхать там, где это рекомендовано",- сообщил Леонид Маковецкий.

Для обеспечения безопасного нахождения на водной акватории жителей Приморья ежегодно также проводятся профилактические работы с руководителями пляжей и судоводителями.

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