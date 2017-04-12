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Общество

Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +13°С

Ожидается сильный ветер
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки Приморье оказалось во власти хабаровского циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Местами прошли дожди со снегом, температура воздуха понизилась на 1-8 градусов.

Ночью осадки прекратились, температура воздуха понизилась на 1-12 градусов. Во Владивостоке вечером прошел небольшой дождь. Температура днём повышалась до +8…+9 °C. За фронтом резко усилился северо-западный ветер. К утру похолодало до 0…−2 °C.

Сегодня, 12 апреля, во второй половине дня местами возможны небольшие осадки (снег с дождем), шквалистые усиления ветра. День ожидается прохладным, от 0 °C на севере, до +12 °C на юге.

Во Владивостоке облачно, но существенных осадков не ожидается. Вечером усилится северо-западный ветер. Дневной максимум температуры +6…+9 °C.

Ближайшей ночью в Приморье местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер сохранится свежий, в отдельных районах сильный. Морозно, −3…−8 °C, на севере до −15 °C, на южном побережье около 0 °C. Днем в четверг синоптические условия изменятся, осадки прекратятся. Потеплеет на 1–6 градусов. Максимальная температура воздуха +11…+18 °C, на северо-востоке +5…+10 °C.

Во Владивостоке погода без осадков, температура ночью около 0 °C. Днем воздух прогреется до +10…+13 °C. Ветер умеренный до сильного.

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