Попкорн сэкономил российской компании почти 800 тысяч рублей

Партия товара прошла через Владивостокскую таможню по двойной бухгалтерии

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокская таможня в ходе камеральной проверки вскрыла факт использования подложных документов российской компанией-импортером при ввозе товара "пакеты бумажные для микроволнового попкорна", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Размер партии - 3,432 миллиона пакетов. По документам, запрошенным у фирмы, выяснилось, что в декларации на товары было заявлено вместо 64 078,56 долларов США 35 141,40 долларов США. Таким образом компания "сэкономила" на налогах и сборах 772,44 тысячи рублей.

Возбуждено два административных дела по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ.