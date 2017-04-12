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Попкорн сэкономил российской компании почти 800 тысяч рублей

Партия товара прошла через Владивостокскую таможню по двойной бухгалтерии
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокская таможня в ходе камеральной проверки вскрыла факт использования подложных документов российской компанией-импортером при ввозе товара "пакеты бумажные для микроволнового попкорна", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.  Размер партии - 3,432 миллиона пакетов. По документам, запрошенным у фирмы, выяснилось, что в декларации на товары было заявлено вместо 64 078,56 долларов США 35 141,40 долларов США. Таким образом компания "сэкономила" на налогах и сборах 772,44 тысячи рублей.

Возбуждено два административных дела по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ.

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