Во владивостокские куличи добавят каплю святой воды

Около 200 тысяч единиц пасхальной продукции будет изготовлено к празднику

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 апреля, Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершил чин освящения куличей и благословил труды пекарей, сообщает корреспондент РИА VladNews. Обряд совершается уже традиционно 20 лет.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершили обряд освящения пекарного цеха, рабочее место художников, а также уже готовой продукции.

-Человек отпал от любви божьей. Бог – основание всякого бытия, он не выразим и непознаваем, но он есть и он утверждается. Нужно быть совершенным как наш отец небесный. Это абсолютное добро, абсолютная любовь и милосердие. Мы дети все Бога нашего – дети любви и добра. Наша зада и цель – быть подобными Богу. Бог пришел, он любит нас и любит нас больше, чем мы сами себя любим. Он возлюбил нас до креста, до богов, до распятия. Он распялся за каждого из нас, он выпил чашу страданий до дна, - рассказал Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

- Отношение коллектива нашей компании к пасхальной продукции уважительное и, можно сказать, трепетное. К ее созданию нужно подходить с чистыми помыслами и добрым сердцем. Кроме обряда освящения, мы соблюдаем еще одну традицию. В каждый замес теста добавляем по капле воды из целебного источника Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Сотрудники компании «Владхлеб» ежегодно отправляются на эту святую православную землю, чтобы не только привезти святой воды, но и наполниться благостью, - рассказал генеральный директор «Владхлеб» Дмитрий Шинкаренко.

В этом году будет изготовлено около 200 тысяч единиц пасхальной продукции. Как рассказали художники, которые выполняют рисунок на традиционном «Дивеевском куличе», в этом году представлено всего 4 дизайна: 2 на больших и 2 на маленьких куличах. Примерно, на роспись одного кулича требуется 20-30 минут.

- Сначала мы рисовали эскизы по бумаге, после чего были выбраны те изображения, которые и будут украшать пасхальную продукцию в этом году, - рассказала Яна Зверева, художник.

Стоит отметить, что помимо знаменитого «Дивеевского кулича» в продажу поступят творожная пасха, созданный специально к празднику пасхальный торт, а также куличи с начинками тирамису и клубника со сливками, с цукатами и орехами.

Кстати, в этом году каждый житель сможет принять участие в благотворительной акции «Встречам Пасху добрыми делами», которая была организована совместно с фондом «Сохрани жизни». Часть вырученных средств от продажи пасхальной продукции пойдет на помощь детям с онкологическими заболеваниями.