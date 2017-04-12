Во Владивостоке ограничат движение большегрузов на выходные 16:39, 12 апреля Во Владивостоке ограничат движение большегрузов на выходные
Соединение Луны и Юпитера снял приморский астроном 16:27, 12 апреля Соединение Луны и Юпитера снял приморский астроном (Эксклюзив)
В Партизанске пьяный мужчина устроил дебош в гостинице, стреляя из пистолета 15:56, 12 апреля В Партизанске пьяный мужчина устроил дебош в гостинице, стреляя из пистолета
Новостная лента
Апрель, 12 среда
17:11
РИА VladNews ждет ваших новостей!
17:11
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
17:11
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
17:09
В Приморье с жд путей сняли 13-летних велосипедистов
16:59
Владивосток готовится к летнему сезону
16:41
Завтра во Владивостоке воздух прогреется до +13°С
16:39
Во Владивостоке ограничат движение большегрузов на выходные
16:27
Соединение Луны и Юпитера снял приморский астроном Эксклюзив
16:19
Попкорн сэкономил российской компании почти 800 тысяч рублей
16:09
Праздник светлой Пасхи отметят во Владивостоке
15:56
В Партизанске пьяный мужчина устроил дебош в гостинице, стреляя из пистолета
15:52
Во владивостокские куличи добавят каплю святой воды Фото
15:44
Мальчика 13 лет сбил автолюбитель в Приморье
15:32
Чем обернулась зимняя ловля для приморцев?
15:20
В Приморье автолюбитель сбил двух девочек
15:19
Дело охранников Пушкарева: новый поворот Эксклюзив
15:08
Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта
14:55
Женщина-водитель устроила серьезное ДТП в Приморье Фото
14:47
Владивостокцев приглашают на «Добрый субботник» в детскую больницу
14:42
Скоро «Дачный Бум» накроет Владивосток!
14:34
Митя Фомин: Владивосток очень гостеприимный город Эксклюзив
14:17
В Приморье построят завод по производству электромобилей
14:05
Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей Фото
13:53
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
13:41
В Находке сгорел торговый павильон
13:29
В Хабаровске мужчина напал с оружием на посетителей кафе Фото
13:28
Рубль рухнет в ближайшее время
13:17
Гала-концерт воспитанников муниципальных школ искусств – победителей конкурсов профессионального мастерства пройдёт во Владивостоке
13:09
Назначен и.о. председателя правления банка «Приморье»
13:05
Старая мебель стала причиной серьезного пожара в Уссурийске Фото
12:52
Приморской компании не удалось перехитрить приставов
12:40
В Приморье горят леса
12:28
МЧС Приморье предупреждает: Опасайтесь укусов клещей
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4113 (52) от 12 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Браво Городний! Браво Пушкарев!
Особенности дачной моды – 2017
Как Галенки держат связь с космосом
Мандаринки принимают поклонников в лучах заката
Мужчины хотят в декрет
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

Праздник светлой Пасхи отметят во Владивостоке

16 апреля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 16 апреля, во Владивостоке состоятся мероприятия, посвящённые празднику светлой Пасхи.

В 12 часов тематическое мероприятие начнётся на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103а). Администрация Владивостока совместно с Русской православной церковью приготовили для жителей и гостей города концерт, конкурсную программу, выставку декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. Для маленьких гостей праздника будут организованы детские игровые площадки. Кроме того, здесь состоится освящение пасхальных куличей и яиц, которые горожане принесут с собой.

В 13 часов народные гулянья в честь Пасхи начнутся на набережной Спортивной гавани. В программе мероприятия – концерт, игры, викторины.

Со сцены прозвучат тематические композиции, воспевающие светлый день Пасхи, народные песни и песни о России. На сцену выйдут народный хор «Русская песня», хор «Улыбка», украинский хор имени Анатолия Криля «Горлица», народный хор «Дети войны» и другие коллективы и солисты.

Администрация Владивостока приглашает на пасхальные мероприятия всех желающих. Вход свободный.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей
14:05, 12 апреля 2017 Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей

Фоторепортаж РИА VladNews

Гала-концерт воспитанников муниципальных школ искусств – победителей конкурсов профессионального мастерства пройдёт во Владивостоке
13:17, 12 апреля 2017 Гала-концерт воспитанников муниципальных школ искусств – победителей конкурсов профессионального мастерства пройдёт во Владивостоке

Концертная программа обещает стать весьма насыщенной и разнообразной

Известный российский певец Митя Фомин приезжает во Владивосток
11:27, 10 апреля 2017 Известный российский певец Митя Фомин приезжает во Владивосток

На сцене Приморской филармонии состоится акустический концерт «Завтра будет все по-другому»

Во Владивостоке пройдет финал панъевропейского фестивального марафона
15:32, 09 апреля 2017 Во Владивостоке пройдет финал панъевропейского фестивального марафона

Мероприятие объединяет культуры Европы и Азии

Танцевальный баттл в Приморье соберет молодежь со всего Дальнего Востока
02:20, 09 апреля 2017 Танцевальный баттл в Приморье соберет молодежь со всего Дальнего Востока

Конкурс пройдет с 13 по 15 апреля

Афиша культурных событий Приморья с 8 по 14 апреля
08:24, 08 апреля 2017 Афиша культурных событий Приморья с 8 по 14 апреля

Программа мероприятий

Премьера спектакля
16:04, 07 апреля 2017 Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти

Владивостокцы увидят постановку 7 апреля в 18.30