Праздник светлой Пасхи отметят во Владивостоке

16 апреля

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 16 апреля, во Владивостоке состоятся мероприятия, посвящённые празднику светлой Пасхи.

В 12 часов тематическое мероприятие начнётся на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103а). Администрация Владивостока совместно с Русской православной церковью приготовили для жителей и гостей города концерт, конкурсную программу, выставку декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. Для маленьких гостей праздника будут организованы детские игровые площадки. Кроме того, здесь состоится освящение пасхальных куличей и яиц, которые горожане принесут с собой.

В 13 часов народные гулянья в честь Пасхи начнутся на набережной Спортивной гавани. В программе мероприятия – концерт, игры, викторины.

Со сцены прозвучат тематические композиции, воспевающие светлый день Пасхи, народные песни и песни о России. На сцену выйдут народный хор «Русская песня», хор «Улыбка», украинский хор имени Анатолия Криля «Горлица», народный хор «Дети войны» и другие коллективы и солисты.

Администрация Владивостока приглашает на пасхальные мероприятия всех желающих. Вход свободный.