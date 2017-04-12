В Партизанске пьяный мужчина устроил дебош в гостинице, стреляя из пистолета

Злоумышленник задержан

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Постоялец гостиницы в Партизанске устроил дебош, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Пьяный мужчина повредил мебель в номере и открыл стрельбу из травматического пистолета.

На требование прекратить противоправные действия злоумышленник ответил отказом, высказывая угрозы в адрес полицейских. В конечном итоге противоправные действия правонарушителя были пресечены. В результате происшествия никто не пострадал.

Как удалось выяснить позже, дебоширом оказался 31-летний житель Хабаровска. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. У задержанного изъят травматический пистолет.

Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.