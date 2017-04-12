Мальчика 13 лет сбил автолюбитель в Приморье

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием двух пешеходов, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Артеме, в районе улицы 1-Рабочая. Водитель автомобиля марки Toyota Ipsum совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который в этот момент переходил дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу вместе с мамой. На место прибыла бригада медиков. Потерпевший 13-летний мальчик доставлен в больницу с ушибами и переломом.

Сотрудниками полиции проводятся проверки, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.