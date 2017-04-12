Чем обернулась зимняя ловля для приморцев?

Автомобилисты пренебрегают правилам безопасности на льду

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий на пресс-конференции сообщил, что в этом году за весь зимний период произошло меньше трагических случаев, связанных с выездом приморцев на лед. Однако до сих пор рыбаки пренебрегают правилами безопасности, сообщает РИА VladNews.

"Самый больной вопрос для Приморского края - выезд граждан на лед. Потому что субъектом это запрещается, но применить какие-то более строгие санкции в отношении наказаний – здесь много нюансов. За весь зимний период произошло 11 трагических случаев. Если брать 2017 год - 3 случая. Гибель наибольшая происходит при становлении льда и его сходе. Как ни странно, в этот период активно ловится рыба, и все пытаются успеть. В прошлом году больше трагических случаев, но это не показатель", - сообщил Леонид Маковецкий.

Леонид Маковецкий также сообщил, что сейчас будут предприняты меры для того, чтобы обеспечить безопасное нахождение приморцев во время летнего и зимнего отдыха на водной акватории.

"Здесь будем опять дорабатывать, будем работать с Думой, с нашей Думой, с субъектами. Что касается морской акватории, то здесь есть пробелы. Мы планируем мероприятия по обеспечению безопасности, но у нас нет возможности создать нормативно-правовые акты для того, чтобы их выполнить, потому что морская акватория - федеральная. Там некоторые акты не предусмотрены", -сообщил Леонид Маковецкий.