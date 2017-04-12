В Приморье автолюбитель сбил двух девочек 15:20, 12 апреля В Приморье автолюбитель сбил двух девочек
Дело охранников Пушкарева: новый поворот 15:19, 12 апреля Дело охранников Пушкарева: новый поворот (Эксклюзив)
Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта 15:08, 12 апреля Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта
Новостная лента
Апрель, 12 среда
15:23
РИА VladNews ждет ваших новостей!
15:23
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
15:23
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
15:20
В Приморье автолюбитель сбил двух девочек
15:19
Дело охранников Пушкарева: новый поворот Эксклюзив
15:08
Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта
14:55
Женщина-водитель устроила серьезное ДТП в Приморье Фото
14:47
Владивостокцев приглашают на «Добрый субботник» в детскую больницу
14:42
Скоро «Дачный Бум» накроет Владивосток!
14:34
Митя Фомин: Владивосток очень гостеприимный город Эксклюзив
14:17
В Приморье построят завод по производству электромобилей
14:05
Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей Фото
13:53
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
13:41
В Находке сгорел торговый павильон
13:29
В Хабаровске мужчина напал с оружием на посетителей кафе Фото
13:28
Рубль рухнет в ближайшее время
13:17
Гала-концерт воспитанников муниципальных школ искусств – победителей конкурсов профессионального мастерства пройдёт во Владивостоке
13:09
Назначен и.о. председателя правления банка «Приморье»
13:05
Старая мебель стала причиной серьезного пожара в Уссурийске Фото
12:52
Приморской компании не удалось перехитрить приставов
12:40
В Приморье горят леса
12:28
МЧС Приморье предупреждает: Опасайтесь укусов клещей
12:16
Жителей Владивостока приглашают на всероссийскую акцию «Бессмертный полк»
12:04
На дорогах Приморья за сутки зарегистрировано почти 80 аварий
11:52
Смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск - Владивосток Фото
11:40
Более 270 пьяных водителей поймали в Приморье за неделю
11:28
Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ
11:16
В Приморье пьяный лихач едва не убил своих пассажиров
11:04
Владивостокцы проверили свои знания русского языка Видео
10:51
Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий Эксклюзив
10:46
"Спартак-Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги Видео
10:46
«Добрый субботник» пройдет во Владивостоке
10:37
19-летний приморец прописал в своей квартире 8 иностранцев
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4113 (52) от 12 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Браво Городний! Браво Пушкарев!
Особенности дачной моды – 2017
Как Галенки держат связь с космосом
Мандаринки принимают поклонников в лучах заката
Мужчины хотят в декрет
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Дело Пушкарёва

Дело охранников Пушкарева: новый поворот

Неожиданно был назначен допрос свидетеля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока состоялось очередное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Двум обвиняемым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности. 

Суд начался по графику, в 14:00. Однако прений в части речи гособвинения не состоялось: было заявлено ходатайство защиты о допросе свидетеля - следователя по особо важным делам города Дмитров СУ СК Московской области Дмитрия Горелова, "который мог быть очевидцем рассматриваемых в суде событий", отметила адвокат. Стороны процесса поддержали ходатайство. Гособвинитель не возражал, отметив только, что теперь следователь Дмитрий Горелов стал старшим следователем Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Ходатайство было удовлетворено судом на месте. Допрос по видеоконференцсвязи назначен на четверг, 27 апреля, на 16:00.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается на неизвестный пока срок. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Игорь Пушкарев: Наши доводы были интересны лишь нам самим
09:19, 12 апреля 2017 Игорь Пушкарев: Наши доводы были интересны лишь нам самим

Временно отстраненный мэр прокомментировал решение суда

Сегодня прокурор выскажет свое мнение по делу охранников Пушкарева
08:47, 12 апреля 2017 Сегодня прокурор выскажет свое мнение по делу охранников Пушкарева

Заседание пройдет во Владивостоке в 14:00 по местному времени

Суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности Игоря Пушкарева
22:56, 10 апреля 2017 Суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности Игоря Пушкарева

Постановление Бассманного суда оставлено без изменений

Игорь Пушкарев: Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже
09:24, 10 апреля 2017 Игорь Пушкарев: Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже

Глава города поздравил жителей с открытием музея современного искусства

Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
09:55, 04 апреля 2017 Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать

Временно отстраненный мэр Владивостока поблагодарил журналистов за материал об условиях содержания

Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
13:55, 02 апреля 2017 Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили

Игорь Пушкарев переехал в обновленную камеру

Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень
09:28, 30 марта 2017 Игорь Пушкарев: Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата вышел на новый уровень

Бывшему мэру Владивостока предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере