Дело охранников Пушкарева: новый поворот

Неожиданно был назначен допрос свидетеля

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока состоялось очередное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Двум обвиняемым вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Суд начался по графику, в 14:00. Однако прений в части речи гособвинения не состоялось: было заявлено ходатайство защиты о допросе свидетеля - следователя по особо важным делам города Дмитров СУ СК Московской области Дмитрия Горелова, "который мог быть очевидцем рассматриваемых в суде событий", отметила адвокат. Стороны процесса поддержали ходатайство. Гособвинитель не возражал, отметив только, что теперь следователь Дмитрий Горелов стал старшим следователем Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Ходатайство было удовлетворено судом на месте. Допрос по видеоконференцсвязи назначен на четверг, 27 апреля, на 16:00.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается на неизвестный пока срок. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.