В Приморье автолюбитель сбил двух девочек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП с участием двух пешеходов, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Артеме, в районе улицы Кирова,53. Водитель автомобиля марки Toyota Corolla двигался в сторону города Владивостока. В этот момент дорогу по пешеходному нерегулируемому переходу переходили две девочки-школьницы 15 и 16 лет. По неизвестным пока причинам водитель 62 лет совершил наезд на пешеходов.

Девочки получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в лечебное учреждение. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе УМВД по Приморья корреспонденту РИА Vladnews сообщили, что стаж вождения виновника аварии 40 лет. В 2016 году мужчина привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или проезжей части дороги, а также за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.