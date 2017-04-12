Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта

Сезон 2017 года будет состоять из шести этапов

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Открытие дрифт-сезона 2017 года состоится во Владивостоке 22 и 23 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. По уже сложившейся традиции дальневосточные гонщики первыми в стране проведут официальные соревнования по дрифту. Они пройдут на СТК «Приморское кольцо» (г. Артем, ул. Солнечная, 1).

В этом году зрителей ждёт насыщенная развлекательная программа, в том числе выставка автотютинга и автозвука. На открытии сезона большого дрифта свою шоу-программу представит самый молодой дрифтер России - Денис Сорокопуд, 14-летний ученик Ильи Фёдорова.

«Соревнования по дрифту - это лучший способ показать уличным гонщикам, что таким спортом нужно заниматься на специально отведенной трассе с соблюдением всех требований безопасности», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Сезон 2017 года будет состоять из шести этапов - четыре из них пройдут во Владивостоке и два в Хабаровске. В гонках примут участие более двух десятков пилотов, среди которых в этом году значится много новых фамилий. Стоит отметить, что большинство новичков перешло в РДС из владивостокской лиги «Дрифт стрит лигал» (DSL).

Одним из главных сюрпризов станет участие в соревнованиях ещё одной девушки-пилота - Валерии Маковозовой. Автомобилями Валерия увлеклась ещё в детстве, а в автоспорт её привёл отец.

«В 2013 году я попала на Змеинку в качестве зрителя и решила, что должна быть по другую сторону, - рассказывает Валерия. - У моего папы своя автомастерская, в которой я по большому счёту и выросла: любила помогать ему, носила ключи, а он мне всегда говорил, мы соберём мне гонку. Для меня дрифт - это страсть. Меньше всего хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали, все пилоты разные и у всех разная манера вождения».

По традиции на месте проведения соревнования будут открыты точки питания, палатки с сувенирной продукцией, для детей весь день будет работать «Ринго-парк». Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте РДС-Восток.