Женщина-водитель устроила серьезное ДТП в Приморье

Есть пострадавшие

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Партизанске, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе нулевого километра автодороги Новицкео - Партизанск. 32-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля марки Toyota Prius, поворачивая налево, не убедилась в безопасности совершаемого маневра и протаранила автомобиль марки Toyota Corolla, за рулем которого находился мужчина 1964 года рождения. ОТ удара Toyota Prius опрокинулся на крышу. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.

В результате автоаварии пострадали водитель и две пассажирки Toyota Prius, получившиеся сотрясение головного мозга.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разбираться специалистам.