Скоро «Дачный Бум» накроет Владивосток!

Участников и гостей праздника ждет интересная шоу-программа

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Журнал «Сады и огороды Приморья» совместно с сетью магазинов «Универсад» приглашают жителей и гостей Владивостока посетить весенний праздник «Дачный бум».

Уже совсем скоро, самое ожидаемое событие этой весны! Праздник для всех дачников, садоводов и любителей хорошо провести время!

В эту субботу 15 апреля на 4 этаже в ТРК «Седанка Сити» вас ждет незабываемый фестиваль дачного искусства!

Участников и гостей праздника ждет интересная шоу-программа, музыка, море конкурсов, выставка от мастеров декоративно-прикладного искусства, шаржи, аквагрим, а также большой розыгрыш подарков!

Ждем вас 15 апреля, начало мероприятия в 13:00!

Приходите всей семьей и обязательно захватите отличное настроение!!!