Владивостокцев приглашают на «Добрый субботник» в детскую больницу

Сбор волонтеров 15 апреля в 11 часов на остановочном пункте «Баня»

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 апреля, добровольцы Владивостока приведут в порядок территорию краевой детской клинической больницы № 2 (ул. Приморская, 6), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. При поддержке МКУ «Молодежный ресурсный центр» субботник организует благотворительный фонд «Счастливые дети».

«Эта детская больница – учреждение особенное. Здесь проходят лечение малыши, оставшиеся без попечения родителей, – рассказывают организаторы. – Волонтеры благотворительного фонда и МРЦ решили объединиться, чтобы сделать территорию больницы более благоустроенной, комфортной и уютной для прогулок детей. Приглашаем на наш субботник всех желающих».

Сбор волонтеров 15 апреля в 11 часов на остановочном пункте «Баня» (р-н Змеинки) или непосредственно в краевой детской клинической больнице № 2 (ул. Приморская, 6). Добраться до учреждения можно автобусами № 1, 13-д и 13-к. Контактный телефон 8-908-969-6115 (Нестерова Светлана Владимировна, руководитель благотворительного фонда «Счастливые дети»).