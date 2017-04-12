Митя Фомин: Владивосток очень гостеприимный город

Кумир миллионов подготовил много сюрпризов для своих фанатов

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

18 апреля в Приморской краевой филармонии выступит, пожалуй, самый позитивный артист отечественной сцены Митя Фомин, сумевший раз и навсегда убедить поклонников в том, что у них все будет хорошо. Накануне своего визита во Владивосток Митя Фомин рассказал корреспонденту РИА VladNews, что приготовил для поклонников, зачем он приезжает за несколько дней до концерта, чем планирует заняться в это время, и где его можно будет встретить, пока артист живет в нашем городе.

- На сегодняшний день Вы являетесь одним из самых популярных артистов. Расскажите, с чего все началось?

- Началось все, можно сказать, с пеленок (улыбается). Я с детства мечтал стать артистом, и уже тогда делал в этом направлении, что мог. А мог я поначалу немного: занимался в музыкальной школе, делал пародии на мировых звезд, кривляясь перед зеркалом, ставил домашние спектакли, сочинял музыку. Позже параллельно с медицинским университетом был вольнослушателем новосибирского театрального училища, ездил в Америку в надежде записывать собственный музыкальный материал, правда, ничего из этого не получилось, в юности работал в новосибирских клубах, выступал. Но с появлением группы Hi-Fi все, конечно, вышло на совершенно иной уровень. Мне предложили стать солистом, заключить контракт, и вот я уже профессиональный артист. Вот тогда все завертелось с новыми скоростями.

- Помните свою самую первую песню, исполненную на сцене?

-Это была англоязычная композиция CallMeMisha, написанная продюсерами группы Hi-Fi Павлом Есениным и Эриком Чантурия. Многие могут ее помнить по ритмичному припеву «пап-пап, пап-па-рара, пап-пап, пап-па-рара». Ну и, конечно, это песня «Не дано», первый хит группы Hi-Fi, с которого в принципе начиналась история этого легендарного коллектива.

- В 2009 году Вы покинули группу Hi-Fi, как изменилась после этого Ваша жизнь?

- Жизнь изменилась кардинально. Ты сознательно покидаешь зону комфорта ради неизвестного будущего. Естественно, я думал о сольной карьере, но получится ли из этого что-то, буду ли я нужен как сольный певец, найду ли своего слушателя, было непонятно. Честно, были моменты, когда я садился и думал – так, а что я еще умею делать в жизни, если вдруг здесь не получится. У меня медицинское образование, а еще? И как это обычно бывает в такие периоды, отворачиваются люди, на которых ты думал, что можешь рассчитывать. Это тоже влияет на твое отношение к жизни. К тому же это был 2008-2009 год - кризис, я затеял ремонт в своей квартире, ставшей на тот момент двухэтажной. У меня всегда так: если это время перемен, то перемены должны быть во всем сразу. Но этот сложный период был непродолжительным и пережил я его относительно легко. Скоро меня заметил Максим Фадеев, сказал, что я нравлюсь ему как артист, и пригласил в свой продюсерский центр. Я до сих ему бесконечно благодарен, потому что тогда это вселило в меня, конечно, большие силы и уверенность в себе. И хотя с Максимом Александровичем сотрудничество у нас не сложилось, сам факт возможности этого сотрудничества дал мне большой толчок тогда, в самом начале.

- В начале Вашей сольной карьеры были какие-нибудь трудности?

-Частично я о них уже рассказал, но самая главная трудность любого сольного артиста в начале карьеры - это, конечно, отсутствие собственного материала, с которым он мог бы заявить о себе. Песни Hi-Fi я исполнять не мог, а своих у меня просто-напросто не было. Потребовалось время, чтобы собрать репертуар. Я навсегда останусь бесконечно благодарен своему другу, композитору Леше Романову (в прошлом группы «Амега», «Винтаж»), который написал для меня «Огни большого города», «Перезимуем», «Садовник», «Все будет хорошо». Тогда они обеспечили мой успешный старт.

- У каждого артиста напряженный график, как предпочитаете расслабляться Вы и какой отдых можно называть, на Ваш взгляд, идеальным?

- Идеальный отдых, на мой взгляд, тот, который приносит удовольствие. Сегодня это день, проведенный дома в одиночестве, в постели с книжкой, а завтра авантюрная поездка за три девять земель с веселой компанией. Все зависит от времени, которым вы располагаете, и ваших желаний. Для меня приемлемы оба варианта. И еще, конечно, спорт – отличный отдых.

- Вы много гастролируете, есть ли город, в который Вы приезжаете и уверенно можете сказать: «Я дома»?

- Это, естественно, Москва – город, с которым мы нашли общий язык буквально с полуслова. Это Новосибирск – мой родной город, в котором каждая улица не только знакома, но и связана с какими-то воспоминаниями детства или юности. Я люблю Киев, невероятно гостеприимный и дружелюбный, в котором мы очень часто выступали с группой Hi-Fi, в котором я часто бываю и в сольном творчестве. В этом городе у меня много друзей.

- Во Владивостоке Вы уже не в первый раз. Помните свой первый концерт в приморской столице?

- Нет, если честно, самый первый свой визит не могу вспомнить, хотя обычно я помню практически все.

- Как Владивосток, на Ваш взгляд, изменился на сегодняшний день?

- Я давно здесь не был, и в этот приезд специально прилетаю за два дня до концерта, чтобы адаптироваться, влиться в ритм города, познакомиться с людьми, с достопримечательностями, пообщаться со всеми. 17 апреля я приму участие в пресс-конференции, которая пройдет в здании Дальневосточного федерального университета. Пресс-конференция будет посвящена началу сотрудничества университета с благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Так что приглашаю всех журналистов и не журналистов, приходите, я лично отвечу на все ваши вопросы. Кроме того, мы планируем побывать в прямых эфирах радиостанций «Лемма» и VBC. За всеми анонсами можно будет следить на моих официальных страницах в социальных сетях. Я буду рад всем зрителям, слушателям, и особенно всем встреченным мною лично! И, конечно, главное - буду рад видеть каждого на своем концерте 18 апреля в Приморской краевой филармонии.

- Известно, что в каждом городе своя публика, какая она во Владивостоке?

- С моих более ранних приездов у меня остались только приятные воспоминания, и я помню зрителя Приморья, как очень интеллигентного, благодарного, позитивного и внимательного. Поэтому с нетерпением жду встречи!

- Ваши концерты проходят в нескольких городах Дальнего Востока, встречу с каким городом Вы ждете больше всего?

- Для меня важен каждый город из тех, которые мы посетим в этот визит – это Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Находка. Все они очень ценны, так как крайне редко удается в них побывать, в некоторых из них я не был никогда. Это мой первый сольный тур такого масштаба, и мне дорог каждый зритель, который придет на мой концерт, потому что свою концертную программу я готовлю именно для вас.

- Ваш концерт «Завтра будет все по-другому» проходит при поддержке благотворительного фонда «Линия жизни». Расскажите, с чего началось сотрудничество с благотворительным Фондом?

- Затрудняюсь ответить, при каких обстоятельствах мы познакомились с представителями Фонда, но мы сотрудничаем уже практически 10 лет, я лично знаком с президентом Фонда Фаиной Захаровой. Наверно, однажды они обратились ко мне с просьбой поддержать одну из акций, и с тех пор мы дружим и работаем вместе. Мы начали сотрудничать, когда о Фонде еще мало кто знал, он было совсем молодой и в принципе появился одним из первых в нашей стране, когда еще не было культуры благотворительности, которая уже в какой-то степени сформировалась в наши дни. Сегодня «Линия жизни» один из самых авторитетных благотворительный фондов, о нем слышал практически каждый, на его счету почти 10 тысяч спасенных детей по всей стране.

- Известно, что у каждого артиста во время гастролей происходят забавные и запоминающиеся моменты, можете рассказать о подробных случаях из своей жизни?

- Поделюсь одним воспоминанием о гастролях во Владивостоке, я рассказываю эту байку, наверно, всем. Несколько лет назад мы прилетели сюда на концерт, и провинившиеся организаторы, стараясь загладить свою вину, преподнесли мне банку черной икры и бутылку шампанского в подарок. Вечером, после выступления, я приехал в отель и понял, что дико голоден. А отель был новый, рестораны не работали. И тут я увидел икру и понял, что другого выбора у меня не остается. В ванной нашел одноразовую пластмассовую расческу, которую использовал вместо прибора, и так съел всю банку черной икры, запивая шампанским. Аристократический приморский завтрак у меня получился тогда, а Владивосток запомнился как очень гостеприимный город.

- Сегодня большое количество молодежи прорывается в шоу-бизнес, но долго держать «планку» им не удается, на Ваш взгляд, с чем это связно?

- Сегодня вообще происходит много феноменов, которые очень сложно объяснить. Мир меняется с невероятной скоростью, появляются не существовавшие ранее инструменты, благодаря которым этим феномены стали возможны. Например, вспоминая свои детство и юность (а я очень, ОЧЕНЬ хотел был артистом), я понимаю, что тогда никто не мог себе представить, как попасть в телевизор. Сегодня все по-другому: хочешь петь – иди в тот коллектив, хочешь танцевать – иди в этот коллектив, хочешь в телевизор – иди в этот проект, хочешь петь в телевизоре – иди в тот проект, хочешь быть в телевизоре, всем надоесть, но чтобы все тебя обсуждали – или в другой проект. Одним словом, делай все, что хочешь. Появились эти инструменты, которые помогают стать известными. Но просто стать недостаточно, нужно уметь это звание, эту данность, эту честь достойно нести и сохранять. А вот здесь уже никакие инструменты не помогут, если нет искренности, если ты не даришь постоянно людям что-то, что им жизненно необходимо.

- С какими проблемами уже состоявшиеся артисты сталкиваются ежедневно?

- Это нехватка времени. Причем это касается не только артистов, это общая тенденция времени. А еще – избыток совершенной ненужной активности от людей вокруг, которые пристают к тебе, как песок к мокрым ногам, и это самое время драгоценное отнимают. От всего этого хочется отряхнуться и просто идти дальше своей дорогой.

- Если не шоу-бизнес, то в какой сфере деятельности Вы видите себя еще?

- Мне повезло, что все в жизни совпало, и мои детские мечты, а я всегда мечтал стать артистом, стали реальностью. Никаких других сфер деятельности я для себя не вижу и не желал бы. Но я, конечно, задавался этим вопросом. Если бы ничего не получилось на сцене, наверно, я был бы сельским доктором или монахом.

- Многие Ваши поклонницы хотели бы видеть себя рядом с вами. Опишите для себя идеальную девушку.

- Невозможно описать идеального человека, хотя бы потому что его в принципе не существует. Да и я уверен, что не нужен никому рядом идеальный человек. Каждый из нас ищет того, кто будет любить его и понимать. Вот и я так же.

- Поделитесь секретом, как Вам долгое время удается оставаться одним их тех артистов, которого любят и ждут в каждом городе?

- Если бы кто-то знал этот секрет, наверно, не было бы тех самых звезд-однодневок, о которых мы говорили несколько вопросов назад. Секрет неизвестен, но я могу сказать, что люблю каждого своего зрителя, работаю для него, творю для него, ради него иду на авантюры, придумываю новые концертные программы, новые концертные номера. Все это делаю искренне, открыто, и, наверно, зритель это чувствует. И благодарит. Вот уже столько лет меня благодарит своим вниманием, своим участием и своей поддержкой и любовью.