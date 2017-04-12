Рубль рухнет в ближайшее время

Курс валют на 12 апреля

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.95 рубля, а евро- 60.30 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

На рассмотрении Конгресса Соединённых штатов Америки находится законопроект, расширяющий санкции в отношении в России, которые, по словам экспертов, могут существенно повлиять на положение отечественной валюты.Представитель Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Яков Миркин сообщил,что, если Конгресс США одобрит перечень новых санкций, девальвация рубля может носить взрывной характер – как в 2008 году.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 57.20 рубля, а продать валюту выгодно в Сбербанке за 56.68 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Уссури за 60. 70 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 60.00 рубля за один евро.