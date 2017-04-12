В Приморье автолюбитель сбил двух девочек 15:20, 12 апреля В Приморье автолюбитель сбил двух девочек
Дело охранников Пушкарева: новый поворот 15:19, 12 апреля Дело охранников Пушкарева: новый поворот (Эксклюзив)
Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта 15:08, 12 апреля Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта
Новостная лента
Апрель, 12 среда
15:23
РИА VladNews ждет ваших новостей!
15:23
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
15:23
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
15:20
В Приморье автолюбитель сбил двух девочек
15:19
Дело охранников Пушкарева: новый поворот Эксклюзив
15:08
Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта
14:55
Женщина-водитель устроила серьезное ДТП в Приморье Фото
14:47
Владивостокцев приглашают на «Добрый субботник» в детскую больницу
14:42
Скоро «Дачный Бум» накроет Владивосток!
14:34
Митя Фомин: Владивосток очень гостеприимный город Эксклюзив
14:17
В Приморье построят завод по производству электромобилей
14:05
Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей Фото
13:53
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
13:41
В Находке сгорел торговый павильон
13:29
В Хабаровске мужчина напал с оружием на посетителей кафе Фото
13:28
Рубль рухнет в ближайшее время
13:17
Гала-концерт воспитанников муниципальных школ искусств – победителей конкурсов профессионального мастерства пройдёт во Владивостоке
13:09
Назначен и.о. председателя правления банка «Приморье»
13:05
Старая мебель стала причиной серьезного пожара в Уссурийске Фото
12:52
Приморской компании не удалось перехитрить приставов
12:40
В Приморье горят леса
12:28
МЧС Приморье предупреждает: Опасайтесь укусов клещей
12:16
Жителей Владивостока приглашают на всероссийскую акцию «Бессмертный полк»
12:04
На дорогах Приморья за сутки зарегистрировано почти 80 аварий
11:52
Смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск - Владивосток Фото
11:40
Более 270 пьяных водителей поймали в Приморье за неделю
11:28
Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ
11:16
В Приморье пьяный лихач едва не убил своих пассажиров
11:04
Владивостокцы проверили свои знания русского языка Видео
10:51
Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий Эксклюзив
10:46
"Спартак-Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги Видео
10:46
«Добрый субботник» пройдет во Владивостоке
10:37
19-летний приморец прописал в своей квартире 8 иностранцев
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4113 (52) от 12 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Браво Городний! Браво Пушкарев!
Особенности дачной моды – 2017
Как Галенки держат связь с космосом
Мандаринки принимают поклонников в лучах заката
Мужчины хотят в декрет
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В Приморье построят завод по производству электромобилей

Проект получил название «Прометей»
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Весной 2018 года в Приморье начнется строительство завода по производству электромобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Об этом стало известно в ноябре 2016 года. Совместный российско-японский проект получил название «Прометей».

Во Время очередного саммита глав регионов стран Северо-Восточной Азии проходил в японской провинции Тоттори было подписано соответствующее соглашение. 

Строительство завода по производству электромобилей планируется на площадке ТОР "Надеждинская". Под развитие российско-японского проекта зарезервирован земельный участок площадью в три гектара, идет проработка бизнес-плана и проектирование. Изначально в планах производить до пяти тысяч автомобилей в год. 

На этой же площадке разместится и первый на Дальнем Востоке завод по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс. Первоначально его планировалось запустить на базе существующих мощностей компании.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
13:53, 12 апреля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

МЧС Приморье предупреждает: Опасайтесь укусов клещей
12:28, 12 апреля 2017 МЧС Приморье предупреждает: Опасайтесь укусов клещей

Памятка

Жителей Владивостока приглашают на всероссийскую акцию «Бессмертный полк»
12:16, 12 апреля 2017 Жителей Владивостока приглашают на всероссийскую акцию «Бессмертный полк»

В рамках проекта «Бессмертный полк» можно бесплатно изготовить фотографию родственника

Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ
11:28, 12 апреля 2017 Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ

Горожане узнали о структуре платы за содержание и ремонт жилых помещений

Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий
10:51, 12 апреля 2017 Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий

В 3 ДТП пострадали три человека

«Добрый субботник» пройдет во Владивостоке
10:46, 12 апреля 2017 «Добрый субботник» пройдет во Владивостоке

Принять участие могут все желающие

МФЦ Владивостока приглашают на День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц
10:09, 12 апреля 2017 МФЦ Владивостока приглашают на День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц

14 апреля