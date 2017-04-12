В Приморье построят завод по производству электромобилей

Проект получил название «Прометей»

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Весной 2018 года в Приморье начнется строительство завода по производству электромобилей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Об этом стало известно в ноябре 2016 года. Совместный российско-японский проект получил название «Прометей».

Во Время очередного саммита глав регионов стран Северо-Восточной Азии проходил в японской провинции Тоттори было подписано соответствующее соглашение.

Строительство завода по производству электромобилей планируется на площадке ТОР "Надеждинская". Под развитие российско-японского проекта зарезервирован земельный участок площадью в три гектара, идет проработка бизнес-плана и проектирование. Изначально в планах производить до пяти тысяч автомобилей в год.

На этой же площадке разместится и первый на Дальнем Востоке завод по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс. Первоначально его планировалось запустить на базе существующих мощностей компании.