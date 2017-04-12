Назначен и.о. председателя правления банка «Приморье»

Банк меняет руководство

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 11 апреля, состоялось заседание совета директоров банка «Приморье», на котором было принято решение о переходе действующего председателя правления Андрея Багаева на постоянную работу в совет директоров банка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-центр банка.

Теперь исполнять обязанности председателя правления будет Сергей Белавин, до настоящего времени занимающий должность заместителя председателя правления банка «Приморье» и возглавляющий кредитный департамент. Официально назначение произойдет только после утверждения кандидатуры в ЦБ РФ.

Напомним,ранее РИА VladNews сообщало о том, что СК провел обыски в головном офисе банка «Приморье». В конце января нынешнего года со счетов банка исчезли более 50 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Справочно:

Сергей Юрьевич Белавин, 1965 года рождения, работает в Банке «Приморье» с февраля 2016 года. Ранее занимал должность директора Дальневосточного филиала Росбанка.