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Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 11 апреля, отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в приморской столице прошло памятное мероприятие у монумента Дмитрию Карбышеву (ул. Карбышева, 11).

Почтить память погибших в фашистских концлагерях пришли представители администрации города, члены городской общественной организации бывших узников фашизма, ветераны, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и общественность.

«Сегодня во Владивостоке проживают 98 бывших узников концлагерей, - рассказала заместитель начальника отдела по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока Надежда Сорока. - Низкий поклон нашим ветеранам за мужество и стойкость. Крепкого им здоровья и долгих лет жизни!»

О том, что пришлось пережить узникам, сколько человек погибло в концлагерях, а также о других фактах истории рассказал заместитель председателя городского совета ветеранов Дмитрий Макаров.

Завершился памятный митинг минутой молчания и возложением венка и цветов к памятнику генералу Карбышеву.

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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