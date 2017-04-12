Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Сегодня, 12 апреля, на владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Так, рейс 501, следующий по маршруту Владивосток - Уссурийск в 19:10, отменен.
Сегодня, 12 апреля, на владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Так, рейс 501, следующий по маршруту Владивосток - Уссурийск в 19:10, отменен.
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