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Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 апреля, на владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Так, рейс 501, следующий по маршруту Владивосток - Уссурийск в 19:10, отменен.

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