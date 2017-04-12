В Находке сгорел торговый павильон

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о возгорании в торговом павильоне, расположенном на улице Советская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Уже через 8 минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Проводя работы по ликвидации пожара, брандмейстеры столкнулись с открытым горением пола, обшивки стен и стеллажей в помещении.

Еще через 3 минуты пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. Тушили пожар 6 человек личного состава и 1 единица техники. В результате случившегося никто не пострадал.