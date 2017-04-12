В Хабаровске мужчина напал с оружием на посетителей кафе

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Находясь в алкогольном опьянении, хабаровчанин открыл стрельбу по посетителям кафе в Хабаровске, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в темное время суток. Молодой человек, вооружившись страйкбольным оружием модели АКС, одетый в спецодежду открыл стрельбу по кафе в районе улицы Муравьева-Амурского, 23,напугав всех посетителей. Хулиган попытался скрыться с места происшествия, но сделать этого ему не дали охранники заведения.

Чуть позже нарушитель спокойствия сообщил, что напал он на кафе потому, что его уже длительное время не пускают во внутрь охранники. Выпив для храбрости, мужчина решил напасть на заведение, отомстив им таким образом.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, нападавшего зовут Алексей, ему 22 года.