В Приморье автолюбитель сбил двух девочек 15:20, 12 апреля В Приморье автолюбитель сбил двух девочек
Дело охранников Пушкарева: новый поворот 15:19, 12 апреля Дело охранников Пушкарева: новый поворот (Эксклюзив)
Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта 15:08, 12 апреля Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта
Новостная лента
Апрель, 12 среда
15:23
РИА VladNews ждет ваших новостей!
15:23
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
15:23
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
15:20
В Приморье автолюбитель сбил двух девочек
15:19
Дело охранников Пушкарева: новый поворот Эксклюзив
15:08
Пилоты RDS Восток первыми в России откроют сезон дрифта
14:55
Женщина-водитель устроила серьезное ДТП в Приморье Фото
14:47
Владивостокцев приглашают на «Добрый субботник» в детскую больницу
14:42
Скоро «Дачный Бум» накроет Владивосток!
14:34
Митя Фомин: Владивосток очень гостеприимный город Эксклюзив
14:17
В Приморье построят завод по производству электромобилей
14:05
Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей Фото
13:53
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
13:41
В Находке сгорел торговый павильон
13:29
В Хабаровске мужчина напал с оружием на посетителей кафе Фото
13:28
Рубль рухнет в ближайшее время
13:17
Гала-концерт воспитанников муниципальных школ искусств – победителей конкурсов профессионального мастерства пройдёт во Владивостоке
13:09
Назначен и.о. председателя правления банка «Приморье»
13:05
Старая мебель стала причиной серьезного пожара в Уссурийске Фото
12:52
Приморской компании не удалось перехитрить приставов
12:40
В Приморье горят леса
12:28
МЧС Приморье предупреждает: Опасайтесь укусов клещей
12:16
Жителей Владивостока приглашают на всероссийскую акцию «Бессмертный полк»
12:04
На дорогах Приморья за сутки зарегистрировано почти 80 аварий
11:52
Смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск - Владивосток Фото
11:40
Более 270 пьяных водителей поймали в Приморье за неделю
11:28
Управдомы Владивостока разбираются в дебрях ЖКХ
11:16
В Приморье пьяный лихач едва не убил своих пассажиров
11:04
Владивостокцы проверили свои знания русского языка Видео
10:51
Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий Эксклюзив
10:46
"Спартак-Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги Видео
10:46
«Добрый субботник» пройдет во Владивостоке
10:37
19-летний приморец прописал в своей квартире 8 иностранцев
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4113 (52) от 12 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Браво Городний! Браво Пушкарев!
Особенности дачной моды – 2017
Как Галенки держат связь с космосом
Мандаринки принимают поклонников в лучах заката
Мужчины хотят в декрет
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Хабаровске мужчина напал с оружием на посетителей кафе

Выясняются все обстоятельства случившегося
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Находясь в алкогольном опьянении, хабаровчанин открыл стрельбу по посетителям кафе в Хабаровске, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в темное время суток. Молодой человек, вооружившись страйкбольным оружием модели АКС, одетый в спецодежду открыл стрельбу по кафе в районе улицы Муравьева-Амурского, 23,напугав всех посетителей. Хулиган попытался скрыться с места происшествия, но сделать этого ему не дали охранники заведения. 

Чуть позже нарушитель спокойствия сообщил, что напал он на кафе потому, что его уже длительное время не пускают во внутрь охранники. Выпив для храбрости, мужчина решил напасть на заведение, отомстив им таким образом. 

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, нападавшего зовут Алексей, ему 22 года. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Старая мебель стала причиной серьезного пожара в Уссурийске
13:05, 12 апреля 2017 Старая мебель стала причиной серьезного пожара в Уссурийске

Обстоятельства случившегося выясняются

Приморской компании не удалось перехитрить приставов
12:52, 12 апреля 2017 Приморской компании не удалось перехитрить приставов

Директор компании долгое время не выплачивал рабочим зарплату

В Приморье горят леса
12:40, 12 апреля 2017 В Приморье горят леса

Пожарные 67 раз выезжали на тушение

На дорогах Приморья за сутки зарегистрировано почти 80 аварий
12:04, 12 апреля 2017 На дорогах Приморья за сутки зарегистрировано почти 80 аварий

Есть погибшие

Смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск - Владивосток
11:52, 12 апреля 2017 Смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск - Владивосток

Обстоятельства случившегося выясняются

Более 270 пьяных водителей поймали в Приморье за неделю
11:40, 12 апреля 2017 Более 270 пьяных водителей поймали в Приморье за неделю

Зарегистрировано четыре аварии

В Приморье пьяный лихач едва не убил своих пассажиров
11:16, 12 апреля 2017 В Приморье пьяный лихач едва не убил своих пассажиров

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение