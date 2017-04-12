Гала-концерт воспитанников муниципальных школ искусств – победителей конкурсов профессионального мастерства пройдёт во Владивостоке

Концертная программа обещает стать весьма насыщенной и разнообразной

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 апреля, в 15 часов, в концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (ул. Петра Великого, 3а) состоится гала-концерт и награждение победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, фестивалей и олимпиад среди учащихся муниципальных детских школ искусств, которые прошли во Владивостоке в феврале и марте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, концертная программа обещает стать весьма насыщенной и разнообразной. Здесь прозвучат фортепианные концерты, скрипичная и гитарная музыка, баян, домра и балалайка, будут исполнены русские народные песни. На сцену выйдут победители конкурсов «Юный скрипач», «Юный пианист», «Юный гитарист».

Напомним, в этом году в ходе городских творческих конкурсов более 750 юных артистов продемонстрировали свои мастерство и талант. По итогам конкурсов 6 воспитанников муниципальных школ искусств стали обладателями Гран-при, 35 - лауреатами первой степени.