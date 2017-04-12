Старая мебель стала причиной серьезного пожара в Уссурийске

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

В Уссурийске сгорел гараж, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийск 11 апреля в 16 часов 55 минут. Звонивший рассказал о том, что из гаража в районе улицы Некрасова идет дым. Огнеборцы незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Из-за сильного задымления внутри строения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Вскоре был установлен очаг возгорания. Горели старая мебель и инвентарь, находящиеся в металлическом гараже.

Через 10 минут пожар был локализован, а в 17 часов 36 минут - полностью ликвидирован. Общая площадь сгоревшего составила 5 кв.м. Боролись с огнём 11 человек личного состава и 2 единицы техники.